Генсек НАТО: РФ продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що після визнання "незалежності" ОРДЛО Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну.

Про це Столтенберг розповів після засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє "Європейська правда".

"Все вказує на те, що Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну. Ми бачимо продовження військового нарощування. Вони обіцяли відійти, але вони продовжують нарощення.

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Ми бачимо, що все більше сил виходять з таборів і розгорнуті у бойових формуваннях та готові до удару. Ми бачимо продовження провокацій на Донбасі та різні операції під фальшивим прапором, коли вони намагаються створити привід для нападу. Ми бачили минулої ночі, що більше російських військ зайшли на Донбас", - заявив Столтенберг.

За його словами, у НАТО також бачать погрозливу риторику, яка підтвердилась у промові президента Путіна вчора.

Столтенберг сказав, що це найнебезпечніший момент для європейської безпеки за десятиліття.

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Він засудив рішення Москви про визнання самопроголошених "ЛДНР". Водночас він підкреслив, що зараз відбувається продовження вторгнення РФ до України, яке вперше відбулося в 2014 році.

"Ми також засуджуємо подальше вторгнення Росії в Україну. Росія тепер перейшла від підступних спроб дестабілізувати Україну до ведення військових дій. Це серйозна ескалація з боку Росії і кричуще порушення міжнародного права", - додав Столтенберг.

Білий дім у вівторок почав називати розгортання російських військ на сході України "вторгненням" після того, як спочатку вагався використовувати цей термін