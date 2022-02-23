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Кулеба розповів у ООН, що станеться у разі нового нападу Росії

Середа, 23 лютого 2022, 16:36

Глава МЗС Дмитро Кулеба на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що повномасштабна війна в Україні означатиме кінець світо порядку, який існував досі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Початок масштабної війни в Україні стане кінцем світового порядку, яким ми його знаємо. Якщо Росія зараз не отримає жорсткої, швидкої та рішучої відповіді, це означатиме повне банкрутство міжнародної системи безпеки та міжнародних інституцій, яким покладено завдання підтримувати глобальний безпековий порядок" - наголосив Кулеба.

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Він наголосив, що на Україні Путін не зупиниться.

"Якщо постійному члену Ради Безпеки ООН вдасться порушити буквально всі правила, інші учасники будуть надихатися ним і слідувати його зразку. Зараз він намагається довести, що Організація Об’єднаних Націй слабка, нерішуча і не в змозі захистити свої основні принципи" - заявив міністр, зазначивши, що Путін розглядає ООН як нову Лігу націй.

"Ми повинні відмовити Росії в тому, що вона хоче. Якщо Організація Об’єднаних Націй прямо зараз зробить поворот, щоб стати сильним і ініціативним гравцем, який не боїться рішучих дій і використання всіх своїх сил і сил, я впевнений, що Росія зупиниться" - наголосив він.

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За його словами, ніхто не зможе пересидіти кризу в стороні, якщо Путін піде у наступ.

"Ніхто не зможе пережити цю кризу, якщо Путін вирішить, що він може рухатися вперед зі своєю агресією проти України. Ваші уряди і ваш народ зіткнуться з болісними наслідками разом з нашим урядом і народом. Ось чому ми повинні використати цей останній шанс для дій і зупинити Путіна там, де він є. Зрозуміло, що сам він не зупиниться" - заявив Кулеба.

Теми: ООНРосія
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