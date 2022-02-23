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Іспанія рекомендує громадянам тимчасово покинути Україну

"Європейська правда"Середа, 23 лютого 2022, 19:45
Прапор Іспанії. Фото pixabay

Іспанія рекомендувала своїм громадянам якомога швидше тимчасово покинути Україну з огляду на погіршення безпекової ситуації.

Про це заявив у середу міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми рекомендуємо тимчасово покинути країну якомога швидше і радимо не їздити в Україну за жодних обставин", - сказав Альбарес парламентському комітету.

Міністр зазначив, що в Україні залишаються 334 іспанці порівняно з 445 кілька тижнів тому, коли почалася російська криза.

Як повідомлялось у середу, посольство Фінляндії у Києві скоротило кількість послуг та тимчасово перевело працівників до Львова. Міністерство закордонних справ Фінляндії також закликало своїх громадян негайно покинути Україну.

Теми: ІспаніяРосіявійна
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