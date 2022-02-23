Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Швейцарія не дозволить обходити санкції, але сама обмеження поки не вводить

"Європейська правда"Середа, 23 лютого 2022, 23:09
Прапор Швейцарії в Женеві. Фото: Getty Images

Швейцарія засудили визнання Росією ОРДЛО і пообіцяла, що  не буде використана як платформа для обходу санкцій Заходу, але про власні санкції не оголосила. 

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві на сайті швейцарського уряду.

Уряд Швейцарії зібрався сьогодні і засудив визнання Росією ОРДЛО як порушення міжнародного права.

"Швейцарія не визнає незалежність цих територій, які залишаються частиною території України", - сказано у заяві.

Водночас, уряд Швейцарії не став оголошувати про власні санкції, але пообіцяв переконатися, що Швейцарія не може бути використана як платформа для обходу санкцій.

Так само Швейцарія відреагувала на анексію Криму в 2014 році. Вона вирішила не вводити аналогічні з ЄС санкції проти Росії, але пообіцяла вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб Швейцарія не використовувалася неправомірно для обходу санкцій, йдеться у заяві.

"Після визнання Росією непідконтрольних уряду територій як незалежних держав кілька західних держав запровадили додаткові санкції. Федеральна рада хоче гарантувати, що Швейцарія не використовуватиметься як платформа для обходу санкцій, введених ЄС", - сказано у заяві.

Відзначається, що уряд Швейцарії вивчить санкції, а "потім ухвалить рішення".

У заяві додається, що Швейцарія може вжити примусових заходів для забезпечення дотримання санкцій, прийнятих Організацією Об'єднаних Націй, ОБСЄ або основними торговими партнерами Швейцарії, з метою забезпечення міжнародного права, зокрема дотримання прав людини. Підставою цього є закон про ембарго.

Теми: ШвейцаріясанкціїРосіябанки
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
Швейцарія
Понад 2 тисячі українців тримали гроші у найбільшому швейцарському банку
Ахметов вилетів з України, але обіцяє повернутися при загрозі
Канал у Швейцарії показав стягування російських військ до України, у МЗС РФ обурилися
Останні новини
11:54
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Контакти лікарів
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
11:29
З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз
11:27
У Волновасі росіяни зробили геноцид, треба виходити – нардеп
11:27
Німеччина хоче обговорити в НАТО ядерні погрози Путіна
11:24
"Впала за п‘ять хвилин": українці поклали сайт Мосбіржі
11:22
КМДА: Авто на смузі громадського транспорту вважаються диверсантами
11:16
Зеленський: Росія зазнає збитків, 4,5 тисячі вбитих, для чого все це вам?
Усі новини...