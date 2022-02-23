Зеленський: Ми посилили обороноздатність нашої держави

Президент України Володимир Зеленський опублікував чергове звернення, в якому розповів про свою зустріч з представниками українського великого бізнесу, але левова частка його звернення звучала російською мовою і була скерована громадянам Росії.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Великий народе великої країни! Як і обіцяв - коротко і відверто. Сьогодні ми посилили обороноздатність та стійкість нашої держави.

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Аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають. Ми ввели надзвичайний стан на 30 днів на всій території України. Це рішення підтримали 335 депутатів. Велика оборонна коаліція почала працювати.

Верховна Рада також ухвалила пакет рішень про додаткові ресурси на фінансування сектору оборони. Завтра всі депутати поїдуть в регіони підтримувати наших людей. Наші міжнародні партнери максимально мобілізовані на підтримку України.

Нам вдалося їх переконати впровадити превентивні санкції. Вчора Сполучені Штати запровадили додатковий пакет санкцій проти Росії. Сьогодні США запровадили санкції проти Північного потоку-2. Пакет з персональних та економічних санкцій проти Росії затвердив і Європейський Союз. Нові санкції запровадили також Уряди Японії та Австралії. Я сьогодні говорив із прем‘єром Нідерландів Марком Рютте. Він запевнив, що країна теж готує санкції проти РФ.

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Сьогодні я зустрівся в Києві з Президентами Польщі Анджеєм Дудою і Литви Гітанасом Наусєдою. Ми підписали спільну заяву за підсумками зустрічі. В ній зафіксовано, що наші польські та литовські друзі підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Сьогодні ми закликали ГенАсамблею ООН вжити конкретних дій – направити міжнародну миротворчу місію в Україну. Я зустрівся із представниками великого українського бізнесу.

Ми домовились: вони всі в Україні, поруч зі своїми колективами. Працюють на захист України. Ми домовились зі всіма політичними силами – найближчим часом Верховна Рада має затвердити пакет економічних законів. "Економічний патріотизм". Дякую всім, хто допомагає Україні. Працюємо далі!

А далі російською (повний текст російською мовою читайте тут).

Сьогодні ініціював телефонну розмову з президентом Російської Федерації. Результат – тиша.

Хоча тиша має бути на Донбасі. Тому сьогодні хочу звернутися до всіх громадян Росії. Не як президент. Я звертаюся до російських громадян як громадянина України.

З вами нас розділяють понад дві тисячі кілометрів спільного кордону. Вздовж нього сьогодні стоять ваші війська, майже двісті тисяч солдатів. Тисячі бойових машин. Ваше керівництво схвалило їхній крок уперед. На території іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на Європейському континенті.

Про те, що може статися щодня, сьогодні говорить увесь світ. Причина може виникнути будь-якої миті. Будь-яка провокація. Будь-який спалах. Спалах, який може спалити все.

Вам кажуть, що це полум'я принесе визволення народу України. Але український народ вільний. Він пам'ятає про своє минуле – і сам будує своє майбутнє. Будує, а не руйнує, як розповідають вам щодня по телевізору.

Україна у ваших новинах та Україна в реальному житті – це дві абсолютно різні країни. І головна їхня відмінність у тому, що наша – справжня.

Вам кажуть, що ми – нацисти. Але хіба може підтримувати нацизм народ, який за перемогу над нацизмом віддав понад вісім мільйонів життів? Як я можу бути нацистом? Розкажіть про це моєму дідові. Який пройшов всю війну у піхоті Радянської армії. А помер полковником у Незалежній Україні.

Вам кажуть, що ми ненавидимо російську культуру. Як можна ненавидіти культуру? Будь-яку культуру? Сусіди завжди збагачують один одного культурно. Проте це не робить їх єдиним цілим. Чи не розчиняє нас у вас. Ми різні. Але це не є привід бути ворогами.

Ми хочемо самі визначати та будувати свою історію. Мирно. Спокійно. Чесно.

Вам казали, що я накажу наступати на Донбас, стріляти і бомбити без запитань. Хоча питання є, і дуже прості: СТРІЛЯТИ У КОГО?

ЩО БОМБИТИ? Донецьк, у якому я бував десятки разів? Бачив обличчя, очі? Артема, якою я гуляв із друзями. Донбас-Арену, де вболівав із місцевими за наших українських пацанів на Євро? Парк Щербакова, де ми разом випивали, коли наші пацани програли.

Луганськ? Дім, де живе мати мого найкращого друга? Місце, де похований батько мого найкращого друга? Зауважте – я говорю зараз російською мовою, але ніхто в Росії не розуміє про що. Ці вулиці, прізвища, події – це все для вас чуже. Незнайоме. За що ви воюватимете? І з ким?

Багато хто з вас бував в Україні. У багатьох із вас є рідні в Україні. Хтось навчався в українських вишах. Дружив із українцями. Ви знаєте наш характер. Ви знаєте наші принципи. Вам відомо, що ми цінуємо. То ж прислухайтеся до себе. До голосу розуму. До здорового глузду. Почуйте нас. Народ України хоче миру. Влада України хоче миру. Хоче – і робить. Робить усе, що може.

Ми не одні. Україну в цьому підтримує багато країн. Чому? Тому що мова не про мирт за всяку ціну. Мова про мир та принципи. Про справедливість. Про міжнародне право. Про право на самовизначення. Про право самим визначати своє майбутнє. Право кожного суспільства на безпеку та право кожної людини на життя без загроз.

Це все важливе для нас. Це все важливе для світу. Я знаю, що це важливо і для вас.

Ми точно знаємо: нам не потрібна війна – ні холодна, ні гаряча, ні гібридна.

Але якщо на нас наступатимуть, якщо у нас спробують відібрати нашу країну, нашу свободу, наші життя, життя наших дітей. Ми захищатимемося.

Наступаючи, ви бачитимете наші обличчя. Не наші спини. А наші обличчя.

Війна - це велике лихо, і у цього лиха велика ціна. У всіх сенсах. Люди втрачають гроші, репутацію, рівень життя. Втрачають свободу. Але найголовніше – люди втрачають своїх близьких. Втрачають себ. На війні завжди всього не вистачає.

Чого вистачає з лишком – це болю, бруду, крові та смерті. Тисяч і десятки тисяч смертей.

Вам кажуть, що Україна може загрожувати Росії. Цього не було у минулому, немає зараз і не буде у майбутньому. Ви потребуєте гарантій безпеки від НАТО. І ми вимагаємо гарантій нашої безпеки – від вас, від Росії та інших гарантів Будапештського меморандуму. Сьогодні ми – поза будь-якими оборонними альянсами.

Безпека України пов'язана із безпекою наших сусідів. Тому сьогодні треба говорити про безпеку усієї Європи. Але наша головна мета – мир в Україні та безпека наших громадян. Для цього ми готові говорити про це з усіма, зокрема з вами. У різних форматах та на будь-яких майданчиках.

Війна позбавить гарантії всіх. Гарантій безпеки більше не буде ні в кого. Хто від цього найбільше постраждає? Люди. Хто цього не хоче найбільше? Люди. Хто може цього не допустити? Люди.

Чи є ці люди серед вас? Я впевнений.

Громадські діячі, журналісти, музиканти, актори, спортсмени, вчені, лікарі, блогери, стендапери, тиктокери та багато інших. Звичайні люди. Чоловіки. Жінки. Літні люди. Діти. Батьки. А головне – Матері! Так само, як і люди в Україні! І так само, як влада в Україні, як би вас не намагалися переконати у протилежному.

Чи хочуть російські війни? Я дуже хотів би відповісти на це запитання. Але відповідь залежить лише від вас, громадяни Російської Федерації".