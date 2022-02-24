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Від вторгнення Росії загинуло понад 40 військових ЗСУ – Арестович

Четвер, 24 лютого 2022, 10:50
Від вторгнення Росії загинуло понад 40 військових ЗСУ – Арестович
ілюстративне Фото: АрміяInform

Радник голови Офісу президента Олексій Арестовіч сказав, що внаслідок ракетних ударів російської армії з ночі 24 лютого загинуло більше 40 військовослужбовців.

Джерело: пресбрифінг в Офісі президента

Деталі: Арестовіч повідомив, що внаслідок ракетних ударів Росії по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури загинули більше 40 військовослужбовців Збройних Сил.

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Він вважає, що російське командування сподівалося на значно більшу кількість жертв серед українських військовослужбовців, і ЗСУ дають належний опір збройній агресії росії.

Крім того, в української влади є дані про втрати серед цивільного населення, зокрема до 10 загиблих серед мирних мешканців.

За словами Арестовіча, найбільш запекла ситуація в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській та Донецькій області, де тривають важкі бої між ЗСУ та російськими окупанатами. Також небезпечними напрямками наступу Росії є:

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  • кримський напрям поблизу Перекопського перешийка, де відбувся перетин російської військової техніки на територію Херсонської області;
  • чернігівський напрям, де українські військовослужбовці примусили противника зупинитись і не дали просунутися вглиб території;
  • харківський напрям, куди зайшла військова техніка і сягнула об'їздної дороги Харкова, де підрозділи ЗСУ підірвали 4 російських танки.

За його словами, просування окупаційних військ Росії на всіх згаданих напрямах не сягає глибше 10 кілометрів углиб української території. За його словами, на чернігівському напрямку підрозділи ЗСУ змусили російські підрозділи відійти до адміністративної межі між Чернігівською та Сумською областями, де вони імовірно здійснюють перегрупування та планують подальший наступ.

На волинському напрямі Арестовіч заперечив, що відбувся значний наступ збройних сил Росії. Він сказав, що з території Білорусі рушили щонайбільше 2-3 російських танків та до 50 російських військових.

Теми: Офіс президентавійнаРосіяЗбройні сили
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