Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія планує оточити Київ – Блінкен

П'ятниця, 25 лютого 2022, 01:45
Росія планує оточити Київ – Блінкен
Ентоні Блінкен, фото: ABC NEWS

Держсекретар США Тоні Блінкен стверджує, що "всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому".

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це держсекретар США заявил під час спеціального засідання ОБСЄ.

"Дії Росії є образою демократії, прав людини, людської порядності, - стверджує Блінкен,- Протягом місяців Росія прикидалася дипломатією, наполягаючи, що не мала наміру вторгнутися в Україну. Весь час Кремль готував цю холоднокровну атаку, масштабів якої в Європі не було з часів Другої світової війни".

Реклама:

За словами Блімкена плани РФ оточити та загрожувати українській столиці, призведе до масових порушень прав людини.

"Члени цієї організації і все міжнародне співтовариство тепер чітко бачать повну відмову Росії від зобов'язань, які вона взяла перед світом, і ми цього ніколи не забудемо", - резюмує Блінкен.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що підкорення України не задовольнить Путіна.

ВІДЕО ДНЯ

Відповідаючи на запитання журналістів, він спершу не дав чіткої відповіді на вигук-запитання про те, чи зупиниться напад Путіна в Україні, але згодом, у іншій відповіді, вирішив повернутися до цього.

"Ви чули промову Путіна, що тривала цілу годину, про те, чому він йде до України. (З неї очевидно, що) у нього амбіції значно більші ніж Україна. Він хоче відновити колишній Радянський союз. І йдеться саме про це. І ці його амбіції категорично суперечать тому, до чого зараз розвинувся світ", - пояснив президент.

Теми: КиївСШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Київ
У Києві введуть новий формат перепусток для пересування у комендантську годину
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Останні новини
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
Усі новини...
Реклама: