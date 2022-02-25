У Києві "гості" просили в пожежників одяг під виглядом ЗСУ

У Києві до пожежно-рятувальної частини завітали "гості", які представилися бійцями ЗСУ й просили перевдягнутися у цивільний одяг або одяг пожежників, їх затримано.

Джерело: ДСНС України

Деталі: Невідомі прийшли у п’ятницю до 44-ї державної пожежно-рятувальної частини Києва.

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Вони представилися бійцями ЗСУ, показавши якісь посвідчення, проте не дали пересвідчитися у їх достовірності.

Дослівно ДСНС: "Були вони у нашій формі Збройних сил, у бронежилетах, з автоматами та ковбасою. А прийшли вони до пожежної частини попросити перевдягнутися у щось цивільне, а ще краще – у пожежні бойовки.

фото ДСНС

Це офіційний канал, тому передати усі слова, які одразу на це дивне прохання подумались нашим хлопцям, ми передати не можемо. Проте рятувальники нікого не лишають у біді, тому звичайно знайшли для гостей старий одяг. А паралельно подзвонили у поліцію.

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Не встигли наші гості натягнути штани, як правоохоронці та добровольці, які оперативно прибули на виклик, вже поклали молодиків обличчям на підлогу. І звичайно, вони виявилися не тими, за кого себе видавали".