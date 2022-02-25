Ейфелева вежа засяяла кольорами прапора України
П'ятниця, 25 лютого 2022, 22:10
Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили синім і жовтим кольором на знак підтримки України.
Джерело: постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр у Twitter
Дослівно: "Сьогодні ввечері в Парижі Ейфелева вежа підсвічується синім та жовтим світлом. Франція стоїть поряд із Україною. Ми #StandWithUkraine".
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Tonight in Paris, the Eiffel Tower is illuminated in blue and yellow.— Nicolas de Rivière (@NDeRiviere) February 25, 2022
La France se tient aux côtés de l’Ukraine. We #StandWithUkraine. pic.twitter.com/4nQhCWLHib