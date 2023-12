Ейфелева вежа засяяла кольорами прапора України

Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили синім і жовтим кольором на знак підтримки України.

Джерело: постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр у Twitter

Дослівно: "Сьогодні ввечері в Парижі Ейфелева вежа підсвічується синім та жовтим світлом. Франція стоїть поряд із Україною. Ми #StandWithUkraine".

Реклама:

Tonight in Paris, the Eiffel Tower is illuminated in blue and yellow.



La France se tient aux côtés de l’Ukraine. We #StandWithUkraine. pic.twitter.com/4nQhCWLHib