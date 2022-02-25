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Ейфелева вежа засяяла кольорами прапора України

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 лютого 2022, 22:10

Ейфелеву вежу в Парижі підсвітили синім і жовтим кольором на знак підтримки України.

Джерело: постпред Франції при ООН Ніколя де Рів'єр у Twitter

Дослівно: "Сьогодні ввечері в Парижі Ейфелева вежа підсвічується синім та жовтим світлом. Франція стоїть поряд із Україною. Ми #StandWithUkraine".

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Теми: Франціявійна
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