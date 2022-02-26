США розширює санкції проти поплічників Путіна

Адміністрація Байдена голосила нові обмеження проти топ-посадовців РФ, причетних до агресії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт Білого дому.

Под американські санкції попадають два члени Ради національної безпеки РФ: міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу та начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валєрій Гєрасімов, йдеться у заяві Міністерства фінансів США.

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"Казначейство раніше призначило санкції проти одинадцяти членів Ради безпеки Росії і продовжить накладати їх і проти інших російських чиновників, крім президента Росії Владіміра Путіна та міністра закордонних справ Сергєя Лаврова", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Сполучені Штати приєднаються до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії Владіміра Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки.