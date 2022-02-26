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Росіяни захопили трасу на Сумщині, забороняють їхати цивільним

Анастасія КалатурСубота, 26 лютого 2022, 05:55

Російські війська захопили трасу Кіпті-Бачівськ на Глухівщині (Сумська область), цивільним виїзд на трасу забороняють.

Джерело: Suspilne

Деталі: Зазначається, що триває обстріл.

Відсутнє пасажирське та залізничне сполучення між містами області.

Траса з'єднує пункт пропуску Бачівськ на кордоні з РФ з селом Кіпті Чернігівської області у напрямку Києва.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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