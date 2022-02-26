Благослови вас усіх: Мадонна виступила на підтримку України

Американська співачка Мадонна підтримала Україну і закликала надсилати гуманітарну допомогу.

Джерело: Мадонна в Instagram

Дослівно: "Путін (президент РФ Володимир Путін – ред.) порушив усі існуючі договори про права людини. Путін не має права намагатись стерти існування України.

Ми підтримуємо вас, президенте Зеленський! Ми молимося за вас та вашу країну! Благослови вас усіх!

Не відчуваймо себе безпорадними перед обличчям геополітичних дій такого масштабу.

Слава Україні! Героям слава!

Glory to Ukraine! Glory to heroes!".

Деталі: У біо Мадонна розмістила лінк з текстом "9 значущих способів допомогти Україні".