У Росії все більше розчарування через рішучий опір українців - США

Сполучені Штати вважають, що сили РФ дедалі більше розчаровані життєздатним і дуже рішучим українським опором, у той час як Москва вводить в Україну все більше і більше військ.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, в суботу заявив високопоставлений чиновник з сектору оборони США.

Посадовець, який говорив на умовах анонімності, також сказав, що, російські командири, схоже, не підготували достатньої кількості палива та базової логістичної підтримки, і тепер намагаються "пристосуватися".

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Представник міністерства оборони США зазначив, що Вашингтон бачить ознаки "життєздатного українського спротиву".

"Ми знаємо, що вони не досягли того прогресу, якого хотіли досягти, особливо на півночі. Вони були розчаровані тим, що побачили, дуже рішучим опором", - сказав чиновник, не уточнивши ​​джерела американської розвідки, які стоять за цією оцінкою.

Він додав, що рішучий український опір сповільнив наступ російської армії.

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Представник Міністерства оборони США оцінив, що Москва в цей час перекинула в Україну більше ніж половину з понад 150 тисяч військовослужбовців, які вона стягнула до кордонів України перед вторгненням. Напередодні США оцінювали кількість сил РФ в Україні у 30% від цього числа.

Сполучені Штати вважають, що російські війська зараз знаходяться за 30 км на північ від Києва, але це може змінитися в будь-який час, сказав чиновник.

За оцінками американського чиновника, Росія випустила понад 250 ракет, переважно малої дальності, за українськими цілями, деякі з яких вразили громадянську інфраструктуру.

Представник оборонного відомства США також заявив, що неоголошена раніше партія американської зброї надійшла в Україну в останні дні - очевидно, вперше після вторгнення Росії, пише агентство.

"Я можу підтвердити вам, що вони отримали від нас допомогу у сфері безпеки лише протягом останніх кількох днів", – сказав чиновник.

Варто зазначити, у суботу Міністерство оборони Великої Британії поділилося оновленою розвідувальною інформацією щодо війни в Україні, згідно з якою швидкість російського наступу "тимчасово сповільнилася".