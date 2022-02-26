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Байден: Є два варіанти покарати Росію – санкції чи Третя світова

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 22:46
Джо Байден, Getty Images

Президент США Джо Байден вважає санкції єдиним способом покарати Росію за агресію проти України, не розпочинаючи Третьої світової війни.

Джерело: інтерв'ю Байдена Брайану Тайлеру Коену, пише CNN

Пряма мова: "Ми маємо два варіанти. Розпочати Третю світову війну, вступити у війну з Росією фізично. Або друге: переконатися, що країна, яка діє всупереч міжнародному праву, заплатить за це".

Деталі: Байден також зазначив, що Росія заплатить високу ціну як у довгостроковій, так і короткостроковій перспективі за своє вторгнення в Україну, додавши, що конфлікт зближує Європу та НАТО.

"Він (Путін - ред.) справляє ефект, прямо протилежний тому, на який розраховував", - сказав Байден.

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Теми: БайденсанкціїРосіявійна
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