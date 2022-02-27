Росія погрожує падінням МКС через санкції США

Запровадження Сполученими Штатами санкцій проти РФ погрожує збільшенням ризиків падіння міжнародної космічної станції МКС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter пише одіозний голова "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін.

"Якщо заблокуєте співпрацю з нами, хто врятує МКС від некерованого сходу з орбіти та падіння на територію США чи Європи? Ще є варіант падіння 500-тонної конструкції на Індію та Китай. Ви хочете їм загрожувати такою перспективою? Над Росією МКС не літає, тому всі ризики – ваші. А ви готові до них? Панове, ви колись санкції плануєте, перевіряйте тих, хто їх генерує, на предмет хвороби", — пише він.

Таку гостру реакції російського функціонера викликало введення США заборони на продаж в РФ продукції у сфері високих технологій. Зокрема, планується вдвічі скоротити російський імпорт високотехнологічної продукції, що має вдарити як по аерокосмічній промисловості країни в цілому, так і по космічній програмі зокрема.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що санкції, ухвалені західними країнами через напад Росії на Україну, серйозні, але уряд до них готувався заздалегідь. За його словами, вживаються "негайні заходи щодо мінімізації збитків" від санкцій.