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У всіх країнах Євросоюзу заборонять Russia Today і Sputnik

"Європейська правда"Неділя, 27 лютого 2022, 19:12

Європейський Союз заборонить мовлення у всіх країнах блоку російських пропагандистів Russia Today і Sputnik.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що Кремль залучений у масивну кампанію з дезінформації в Україні і Європейському Союзі. 

"Сьогодні ми робимо вирішальний крок, щоб перекрити кран для інформаційних маніпуляцій росіян у Європі. Ми забороняємо мовлення Russia Today і Sputnik у Європейському Союзі", - сказав Боррель.

"Путін хоче не тільки захопити землю, він також хоче захопити душі людей токсичними повідомленнями, брехнею", - додав глава європейської дипломатії.

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Теми: РосіясанкціївійнаУкраїна
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