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Ми хочемо, щоб Україна була у ЄС - президентка Єврокоміссії

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 03:33

За словами президентки Єврокоміссії Урсули фон дер Ляєн, Україна "одна з нас, і ми хочемо, щоб вони були в Європейському Союзі".

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв’ю Euronews.

Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо – за прискореною програмою.

"У нас з Україною є процес, наприклад, інтеграції українського ринку в єдиний ринок… У нас дуже тісна співпраця в енергетичній мережі",- зазначає вона.

Урсула фон дер Ляєн додає: "у нас є багато тем, у яких ми дуже тісно співпрацюємо, і з часом вони належать нам. Вони (українці) - одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були в них".

Нагадаю, що на тлі агресії РФ, низка країн ЄС  заявили, що підтримують можливість такого членства.

Теми: ЄСУкраїна
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