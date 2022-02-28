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Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 08:35

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров не зможе відвідати засідання Ради з прав людини ООН у Женеві, вимагаючи через санкції оформити додаткові документи, які російський МЗС відмовляється оформлювати.

Про це в ефірі телеканалу "Россия-1" заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Захарова емоційно обурилася необхідності долати нові санкційні обмеження, накладені на Росію у Європі. "Якась нісенітниця! Які документи, які правила, які інструкції? Про що це?" - сказала офіційний представник МЗС РФ.

Причиною виникнення проблем стало те, що ЄС наклав на РФ авіаційні санкції, заборонивши проліт російських бортів, а Лавров хотів полетіти до Женеви літаком уряду РФ. Захарова пояснила, що через це від російської делегації вимагають "оформляти якісь документи, які зараз придумають країни Євросоюзу для тих бортів, що потрапили під санкції".

Росія не виконуватиме санкційних вимог.

"Це обов'язок Організації об'єднаних націй та країни, яка її приймає, забезпечити роботу країнам-членам, тим більше у кризовий момент", - вважає представниця МЗС.

Як наслідок, Лавров не зможе відвідати зустріч ООН високого рівня.

Як повідомлялося раніше, ЄС закриває свій повітряний простір як для регулярних, так і для чартерних рейсів з РФ. Частина країн за межами ЄС вчинила так само, наприклад, Канада закрила небо для російських літаків.

Також є ідея обрізати повноваження Росії в ООН. Коротко про всі санкційні обмеження читайте в публікації "Кім Чен Ин на стероїдах": як за кілька днів РФ позбавили всіх атрибутів, якими вона пишалася.

Теми: ЛавровООНМЗСРосія
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