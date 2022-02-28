Угорщина не дозволить транзит летальної зброї для України своєю територією

Угорщина не відправлятиме війська або зброю в Україну і не дозволить транзит летальної зброї через свою територію.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у понеділок.

"Причина прийняття цього рішення полягає в тому, що такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій, і... ми повинні забезпечити безпеку Угорщини... щоб ми не втягувалися в цю війну", - сказав Сійярто після зустрічі з косовським главою МЗС Донікою Герваллою.

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Нагадаємо, Фінляндія планує допомогти Україні зброєю.