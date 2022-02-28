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Понад 360 тисяч українців залишили свої домівки з початку російського вторгнення

"Європейська правда"Понеділок, 28 лютого 2022, 19:43

Понад 360 000 людей вже покинули свої домівки в Україні з початку російського вторгнення

Про це свідчать дані Агентства ООН у справах біженців, пише "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

В ООН також вважають, що ще понад 4,5 мільйона можуть залишити країни, якщо бойові дії поширяться на більшу територію.

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Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Польщі виїхали 187 тисяч людей.

Як повідомлялося, понад 43 тисячі українців прибули до Румунії за три дні після того, як Росія вторглася в Україну з суші, моря та повітря.

В ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців.

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Теми: Українабіженцівійна
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