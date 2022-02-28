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Європарламент ухвалить резолюцію із закликом надання Україні статусу кандидата на вступ

Понеділок, 28 лютого 2022, 20:43

Європейський парламент у вівторок ухвалить резолюцію, яка закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ, а тим часом продовжувати працювати над інтеграцією в єдиний ринок ЄС.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Заклик євродепутатів пов’язаний із фотографіями з Києва, на яких президент Володимир Зеленський підписує офіційний лист-заявку на членство в ЄС.

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За даними "Європейської правди", перед голосуванням до євродепутатів по відеозв’язку виступить президент України Володимир Зеленський.

Чиновник ЄС пояснив процес. Лист-заява надсилається головуванню Ради ЄС, наразі це Франція. Після цього Рада інформує країни-члени, Європейський парламент та національні парламенти про заявку.

Засідання 27 міністрів має прийняти рішення, щоб офіційно отримати думку Європейської комісії щодо заявки.

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Як правило, для того, щоб комісія оприлюднила свій висновок, потрібно від 15 до 18 місяців, хоча цей період можна було б значно скоротити "залежно від політичних міркувань", сказав чиновник.

Існує період підготовки до вступу різної тривалості, протягом якого країна-кандидат адаптує свої інституції, стандарти та інфраструктуру, щоб виконувати свої зобов’язання як держава-член.

Процес вступу передбачає відповідність критеріям вступу, включаючи прийняття та імплементацію законодавства ЄС.

Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС. 

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітко європейську перспективу, але зараз "ми повинні боротися з агресією".

Теми: Європа
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