Супутники зафіксували величезну колону техніки окупантів біля Києва
Понеділок, 28 лютого 2022, 22:29
Супутники Maxar Technologies зафіксували на знімках рух колони військової техніки російських окупантів неподалік Києва.
Джерело: Reuters
Деталі: У Maxar твердять, що загальна довжина колони перевищувала 27 кілометрів (або 17 миль).
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Колону техніки помітили на схід від міжнародного аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, де останні дні точилися запеклі бої між українськими захисниками та російськими окупантами.
У складі колони помітили танки, броньовану техніку та одиниці польової артилерії. Крім того, там помітили техніку для забезпечення військ.
Як стверджують автори фото, колона рухалася в південному напрямі до Києва.
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Знімки зробили вдень 28 лютого.