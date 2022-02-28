Супутники зафіксували величезну колону техніки окупантів біля Києва

Північний ар'єргард колони техніки забезпечення та заправки пальним на північний схід від селища Іванків на Київщині, удень 28 лютого. фото: maxar technologies

Супутники Maxar Technologies зафіксували на знімках рух колони військової техніки російських окупантів неподалік Києва.

Джерело: Reuters

Деталі: У Maxar твердять, що загальна довжина колони перевищувала 27 кілометрів (або 17 миль).

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Колону техніки помітили на схід від міжнародного аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, де останні дні точилися запеклі бої між українськими захисниками та російськими окупантами.

У складі колони помітили танки, броньовану техніку та одиниці польової артилерії. Крім того, там помітили техніку для забезпечення військ.

Як стверджують автори фото, колона рухалася в південному напрямі до Києва.

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Знімки зробили вдень 28 лютого.