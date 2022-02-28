Росію та Білорусь офіційно відлучили від міжнародного хокею
У зв'язку з агресією проти України Міжнародна федерація хокею ухвалила усунути всі російські та білоруські національні збірні та клуби від участі у всіх змаганнях чи заходах федерації до подальшого повідомлення.
Джерело: IIHF
Деталі: Рішенням екстреного засідання Ради IIHF 28 лютого Росія втратила права на проведення чемпіонату світу серед юніорів, який мав відбутися у грудні 2022 - січні 2023 року в Новосибірську та Омську.
IIHF прийняла рішення про призупинення участі всіх російських та білоруських національних збірних та клубів у будь-якій віковій категорії та у всіх змаганнях чи заходах під своєю егідою.
При цьому наголошується, що ці дії були ініційовані Радою IIHF, щоб дозволити забезпечити безпеку змагань та всіх гравців, офіційних осіб та вболівальників.
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