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Росію та Білорусь офіційно відлучили від міжнародного хокею

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 23:59

У зв'язку з агресією проти України Міжнародна федерація хокею ухвалила усунути всі російські та білоруські національні збірні та клуби від участі у всіх змаганнях чи заходах федерації до подальшого повідомлення.

Джерело: IIHF

Деталі: Рішенням екстреного засідання Ради IIHF 28 лютого Росія втратила права на проведення чемпіонату світу серед юніорів, який мав відбутися у грудні 2022 - січні 2023 року в Новосибірську та Омську.

IIHF прийняла рішення про призупинення участі всіх російських та білоруських національних збірних та клубів у будь-якій віковій категорії та у всіх змаганнях чи заходах під своєю егідою.

При цьому наголошується, що ці дії були ініційовані Радою IIHF, щоб дозволити забезпечити безпеку змагань та всіх гравців, офіційних осіб та вболівальників.

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Теми: Росіявійна
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