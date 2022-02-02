Макрон може відвідати Росію для обговорення України
Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Росію, щоб обговорити "кризу навколо України", і поговорить зі своїм американським колегою Джо Байденом.
Джерело: AFP з посиланням на заяву Макрона під час візиту до французького Туркуена
Деталі: Зазначається, що Макрон, маючи на увазі можливість поїздки до Росії для пошуку дипломатичного розв'язання кризи, сказав журналістам "я нічого не виключаю".
Макрон додав, плани залежатимуть від прогресу, досягнутого у майбутніх телефонних переговорах зі світовими лідерами. За його словами, "найближчим часом" він поговорить з Джо Байденом і підтримуватиме контакти з президентом Росії Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.
Макрон зазначив, що "найголовніше — спочатку продовжити європейську координацію".
Пряма мова: "Залежно від ходу наших обговорень найближчими годинами я не виключаю будь-яких ініціатив чи поїздок".
Що передувало: 26 січня стало відомо, що готується візит Макрона в Україну.
Нагадаємо:
- Наприкінці грудня 2021-го Путін і Макрон провели телефонну розмову, в якій обговорили питання так званих "гарантій безпеки", в яких Москва вимагає виключити членство України в Альянсі.
- У січні Макрон закликав до відвертого діалогу з Росією і політичного рішення довкола України.