Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Макрон може відвідати Росію для обговорення України

Четвер, 3 лютого 2022, 00:30
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Росію, щоб обговорити "кризу навколо України", і поговорить зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Джерело: AFP з посиланням на заяву Макрона під час візиту до французького Туркуена

Деталі: Зазначається, що Макрон, маючи на увазі можливість поїздки до Росії для пошуку дипломатичного розв'язання кризи, сказав  журналістам "я нічого не виключаю".

Макрон додав, плани залежатимуть від прогресу, досягнутого у майбутніх телефонних переговорах зі світовими лідерами. За його словами, "найближчим часом" він поговорить з Джо Байденом і підтримуватиме контакти з президентом Росії Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Макрон зазначив, що "найголовніше — спочатку продовжити європейську координацію".

Пряма мова: "Залежно від ходу наших обговорень найближчими годинами я не виключаю будь-яких ініціатив чи поїздок".

Що передувало: 26 січня стало відомо, що готується візит Макрона в Україну.

Нагадаємо:

  • Наприкінці грудня 2021-го Путін і Макрон провели телефонну розмову, в якій обговорили питання так званих "гарантій безпеки", в яких Москва вимагає виключити членство України в Альянсі.
  • У січні Макрон закликав до відвертого діалогу з Росією і політичного рішення довкола України.

Теми: МакронРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії та Білорусі пройдуть навчання біля кордонів з Україною

ЗМІ повідомили про твердження ОРДЛО щодо "обіцянок" Єрмака, в ОП спростували

Ердоган після візиту в Україну захворів на Covid, Зеленський відреагував

фото, відео"Харків – це Україна": марш, який хотіли заборонити, зібрав понад 5 тисяч осіб

Російські гібридні війська, використавши безпілотник, атакували Павлопіль

В Україну йде потепління

Усі новини...
Макрон
Зеленський провів розмову з Макроном — обговорювали "нормандський формат"
У Макрона розповіли, що Путін розказав йому про свої наміри щодо України
Макрон зідзвониться з Путіним, щоб почути роз’яснення намірів щодо України
Останні новини
04:55
Україна — на 5 місці у Європі за добовою смертністю від COVID-19
03:55
Єлизавета II схвалила, щоб дружина принца Чарльза була “королевою”, коли він стане королем
02:45
Макрон і Джонсон: НАТО має бути єдине проти російської агресії
01:45
Reuters: Через вторгнення РФ Україна може втратити до 25 тисяч військових
00:45
Лавини в Австрії: за два дні загинули вісім людей
23:50
У Росії та Білорусі пройдуть навчання біля кордонів з Україною
23:15
США закликали Японію запровадити санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну – ЗМІ
22:26
Кисневих станцій у лікарнях стане у 8 разів більше – Ляшко
21:58
Лукашенко заявив, що війна з Україною тривала б "максимум 3-4 дні"
21:30
Росіяни поскаржилися в УЄФА на кричалки українських уболівальників
Усі новини...