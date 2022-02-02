Макрон може відвідати Росію для обговорення України

Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Росію, щоб обговорити "кризу навколо України", і поговорить зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Джерело: AFP з посиланням на заяву Макрона під час візиту до французького Туркуена

Деталі: Зазначається, що Макрон, маючи на увазі можливість поїздки до Росії для пошуку дипломатичного розв'язання кризи, сказав журналістам "я нічого не виключаю".

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Макрон додав, плани залежатимуть від прогресу, досягнутого у майбутніх телефонних переговорах зі світовими лідерами. За його словами, "найближчим часом" він поговорить з Джо Байденом і підтримуватиме контакти з президентом Росії Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським.

Макрон зазначив, що "найголовніше — спочатку продовжити європейську координацію".

Пряма мова: "Залежно від ходу наших обговорень найближчими годинами я не виключаю будь-яких ініціатив чи поїздок".

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Що передувало: 26 січня стало відомо, що готується візит Макрона в Україну.

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