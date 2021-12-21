Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін і Макрон поговорили про Україну і "гарантії безпеки" для РФ

Вівторок, 21 грудня 2021, 17:04
Путін і Макрон поговорили про Україну і гарантії безпеки для РФ
Путін і Макрон говорять через відеозв'язок у 2020 році. Фото: Getty Images

Президенти Росії і Франції Владімір Путін і Еммануель Макрон провели телефонну розмову, в якій обговорили питання так званих "гарантій безпеки", в яких Москва вимагає виключити членство України в Альянсі.

Як передає "Європейська правда", про розмову повідомила пресслужба Кремля.

Зокрема, Макрон і Путін обговорили питання безпеки на континенті.

"У цьому контексті пріоритетна увага приділена проектам договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав – членів НАТО, які були передані відповідним адресатам, включаючи французьку сторону, а потім опубліковані" - йдеться у повідомленні Кремля.

Також обговорювалася ситуація з виконанням Мінських домовленостей. Путін, зокрема, назвав умовою проведення саміту в Нормандському форматі конкретні кроки Києва у виконанні цих домовленостей.

Також Путін поскаржився Макрону на обмеження проти кремлівського каналу Russia Today у Франції.

"Висловлено надію на надання нашому каналу таких же можливостей для роботи без будь-якої дискримінації, які забезпечуються французьким ЗМІ в Росії" - заявили в Кремлі.

Нагадаємо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Теми: ПутінМакронРосіяФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Путін
Шойгу заявив, що Путіну двічі на день доповідають про війну
14 російських генералів підтримують Пригожина, а не Путіна − Данілов
США відреагували на зустріч Путіна і Пригожина
Останні новини
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
Усі новини...
Реклама: