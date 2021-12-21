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Путін і Макрон поговорили про Україну і "гарантії безпеки" для РФ

Вівторок, 21 грудня 2021, 18:04
Путін і Макрон говорять через відеозв'язок у 2020 році. Фото: Getty Images

Президенти Росії і Франції Владімір Путін і Еммануель Макрон провели телефонну розмову, в якій обговорили питання так званих "гарантій безпеки", в яких Москва вимагає виключити членство України в Альянсі.

Як передає "Європейська правда", про розмову повідомила пресслужба Кремля.

Зокрема, Макрон і Путін обговорили питання безпеки на континенті.

"У цьому контексті пріоритетна увага приділена проектам договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав – членів НАТО, які були передані відповідним адресатам, включаючи французьку сторону, а потім опубліковані" - йдеться у повідомленні Кремля.

Також обговорювалася ситуація з виконанням Мінських домовленостей. Путін, зокрема, назвав умовою проведення саміту в Нормандському форматі конкретні кроки Києва у виконанні цих домовленостей.

Також Путін поскаржився Макрону на обмеження проти кремлівського каналу Russia Today у Франції.

"Висловлено надію на надання нашому каналу таких же можливостей для роботи без будь-якої дискримінації, які забезпечуються французьким ЗМІ в Росії" - заявили в Кремлі.

Нагадаємо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Теми: ПутінМакронРосіяФранція


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