Байден і Макрон обговорили нарощування російських сил на українському кордоні

Президент США Джо Байден провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном – розмова стосувалася концентрації російських військ біля українського кордону.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Президент Джозеф Байден-молодший сьогодні говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо нарощування Росією військової сили біля кордонів України.

Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та розглянули нашу поточну координацію як у дипломатії, так і у підготовці до накладення на Росію швидких та серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну".

Що передувало: 2 лютого США, НАТО, ОБСЄ та ЄС зобов'язалися продовжити шукати дипломатичне рішення для запобігання подальшій агресії Росії проти України.