Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден і Макрон обговорили нарощування російських сил на українському кордоні

Четвер, 3 лютого 2022, 03:29
Байден і Макрон обговорили нарощування російських сил на українському кордоні
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном – розмова стосувалася концентрації російських військ біля українського кордону.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Президент Джозеф Байден-молодший сьогодні говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо нарощування Росією військової сили біля кордонів України.

Реклама:

Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та розглянули нашу поточну координацію як у дипломатії, так і у підготовці до накладення на Росію швидких та серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну".

Що передувало: 2 лютого США, НАТО, ОБСЄ та ЄС зобов'язалися продовжити шукати дипломатичне рішення для запобігання подальшій агресії Росії проти України.

Українська правда
Теми: РосіяСШАФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
В РФ без почестей поховали терориста і вагнерівця Уткіна
Кулеба закликав розповісти Африці про небезпеку російського колоніалізму
"Безволевиявлення". Російське шоу в пику всьому світу 
Останні новини
07:51
фотоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: