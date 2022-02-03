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Байден і Макрон обговорили нарощування російських сил на українському кордоні

Четвер, 3 лютого 2022, 04:29
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном – розмова стосувалася концентрації російських військ біля українського кордону.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Президент Джозеф Байден-молодший сьогодні говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо нарощування Росією військової сили біля кордонів України.

Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та розглянули нашу поточну координацію як у дипломатії, так і у підготовці до накладення на Росію швидких та серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну".

Що передувало: 2 лютого США, НАТО, ОБСЄ та ЄС зобов'язалися продовжити шукати дипломатичне рішення для запобігання подальшій агресії Росії проти України.

Українська правда
Теми: РосіяСШАФранція
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