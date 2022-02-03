Коронавірус: За добу понад 3 мільйони нових хворих, майже 12 тисяч загиблих

За добу 1 лютого у світі виявили 3 017 855 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема у Франції – 315 363 зараження, у США – 302 177, у Німеччині – 223 322.

Крім того, в Бразилії – 188 552 випадки, в Індії – 164 593.

Україна, де 35 014 випадків, на 22 місці у світі між Румунією та Австралією. У Європі Україна на 14 місці.

11 921 людина за добу померла від вірусу у світі. За цим показником (204 смерті) Україна на 15 місці у світі і на 7 – серед європейських країн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Нагадаємо: 1 лютого в Україні з коронавірусом потрапили у лікарні 4 314 осіб, водночас одужали 9 894 особи.