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В Україні 35 тисяч випадків Covid за добу, зросла кількість госпіталізацій

Середа, 2 лютого 2022, 08:28
Дашборд УП

За добу 1 лютого в Україні зафіксували 35 014 випадків інфікування коронавірусом і 204 летальних випадки від Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Зросла кількість госпіталізованих: за минулу добу у лікарні поклали 4 314 осіб, а  одужали 9 894 особи.

Напередодні, 31 січня, в Україні зафіксували 30 768 випадків захворювання на Covid-19 і 192 летальних випадки, госпіталізували 2 069 хворих. Тиждень тому, за добу 25 січня, – 24 321 випадок зараження коронавірусом та 141 смерть від Covid-19, а госпіталізували 3 073 особи.

Нині серед 35 тисяч нових хворих – 4 190 дітей (12%) і 940 медпрацівників (2,7%).

Лідери за захворюваністю: Львівська (2953 випадки за добу) й Одеська (2725) області, місто Київ (2499), Харківська (2121), Хмельницька (1766) та Дніпропетровська (1732) області. 

Смертність найвища в Івано-Франківській області (22 летальних випадки за добу), а також у Запорізькій області (16), Дніпропетровській області та Києві (по 14), Львівській, Хмельницькій та Вінницькій областях (по 13).

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 4 130 277 разів, смертей зафіксували 100 599, одужань – 3 641 474.

При цьому щеплено проти коронавірусу 15 373 130 жителів України: однією дозою – 15 373 128 людей, двома дозами – 14 672 260 людей, трьома дозами – 377 548 людей.

Олена Рощенко, УП
Теми: Covid-2019коронавірусепідеміявакцинація
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