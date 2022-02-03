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Канцлер Шольц “незабаром” їде до Москви зустрітися з Путіним

Четвер, 3 лютого 2022, 06:15
Канцлер Шольц “незабаром” їде до Москви зустрітися з Путіним
ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц  вирушить до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Шольц мовнику ZDF, Politico

Деталі: Зустріч відбудеться на тлі того, що Шольц назвав "дуже серйозною ситуацією" на кордоні з Україною.

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Як зазначається, канцлер не озвучив дати поїздки до Москви, проте сказав, що зустріч "запланована та відбудеться найближчим часом".

Пряма мова: "Зараз я поїду до США і незабаром буду в Москві, щоб продовжити обговорення необхідних питань".

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Росію, щоб обговорити "кризу навколо України".

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Теми: РосіяНімеччина
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