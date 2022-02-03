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Російські найманці стріляли з забороненої "Мінськом" зброї, без втрат

Четвер, 3 лютого 2022, 06:49
Російські найманці стріляли з забороненої Мінськом зброї, без втрат
ФОТО: GETTY IMAGES

2 лютого на Донбасі з боку окупантів було чотири порушення режиму припинення вогню, зокрема раз – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Талаківки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, неподалік Пісків – з ручних протитанкових гранатометів, а поблизу Водяного (Донецька обл.) – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

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Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо: Крім того, як уже повідомлялося, окупанти скинули гранатометний постріл на КПВВ "Гнутове" в Донецькій області, ледь не поранивши українського військового. 

Українська правда
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