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Російські найманці стріляли з забороненої "Мінськом" зброї, без втрат

Четвер, 3 лютого 2022, 07:49
ФОТО: GETTY IMAGES

2 лютого на Донбасі з боку окупантів було чотири порушення режиму припинення вогню, зокрема раз – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Талаківки окупанти вели вогонь з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, неподалік Пісків – з ручних протитанкових гранатометів, а поблизу Водяного (Донецька обл.) – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо: Крім того, як уже повідомлялося, окупанти скинули гранатометний постріл на КПВВ "Гнутове" в Донецькій області, ледь не поранивши українського військового. 

Українська правда
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