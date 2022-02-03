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Білорусь заявила про порушення кордону "шпигунським" безпілотником з України, Київ спростовує

Четвер, 3 лютого 2022, 10:19
Білорусь заявила про порушення кордону шпигунським безпілотником з України, Київ спростовує

Білорусь заявила про нібито порушення свого кордону українським безпілотником та викликала до МЗС посла України; в МЗС і ДПСУ України заперечили інцидент.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву білоруського МЗС наводить державне інформагентство "БЕЛТА".

"Український безпілотник 24 січня 2022 року незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований у повітряному просторі країни та примушений до посадки фахівцями збройних сил. На основі аналізу даних бортової апаратури достеменно встановлено, що він був запущений з території України з метою нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном Брестський", - зазначається у заяві.

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МЗС Білорусі заявляє, що викликало посла України Ігоря Кизима та висловило йому протест. 

"До української сторони доведено, що цими недружніми кроками вона зумисно провокує ескалацію напруги у регіоні, що не сприяє цивілізованому двосторонньому діалогу. Білоруська сторона вимагає недопущення подібних деструктивних дій", - заявили у Мінську.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заперечив факт інциденту та назвав це черговою провокацією влади у Білорусі.

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"На заміну міфічним "тонам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону", - наголосив він.

Провокацією назвали заяву Білорусі і в Державній прикордонній службі.

"Ми добре пам’ятаємо про контрабанду зброї з України, яку в РБ доставляли "тонами". І це відбувалося, зі слів Лукашенка, з регулярною періодичністю. Далі був "наглухо закритий" кордон. Тепер вони вигадали міфічні "безпілотники", наголосив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП.

Він повідомив,  що білоруська сторона нещодавно надіслала лист, у якому зазначала про фіксацію за 500 метрів від кордону з Україною над територією РБ безпілотного літального апарату і що ними приймаються міри по встановленню приналежності БПЛА.

В офіційному листі прикордонники РБ не зазначали про незаконний перетин кордону чи можливу приналежність літального апарату.

У відповідь прикордонники України наголосили, що в зазначений суміжною стороною час та на вказаному напрямку БПЛА не використовувалися.

"Проте Білорусі тут головне не вийти на самих себе. Адже варто враховувати про спільні військові навчання РБ з РФ, які анонсувалися і проходять на території Білорусі. Можливо, вони спостерігали своїх же", - додав Демченко.

Як відомо, протягом більшої частини лютого РФ та Білорусь проведуть спільні військові навчання на території Білорусі. 

Нагадаємо, на початку грудня у Білорусі заявили, що український військовий гелікоптер Мі-8 під час навчань нібито перетнув лінію кордону і залетів на територію Білорусі на глибину до 1 км. У Держприкордонслужбі відповіли, що ці заяви не відповідають дійсності.

У серпні 2021 року самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко звинуватив Україну у нібито підготовці бойовиків та перекиданні зброї до Білорусі.

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Теми: Білорусь
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