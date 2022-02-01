Міноборони Росії показало польовий табір своїх військових у Білорусі

Міністерство оборони Росії показало польовий табір, який розгорнули в Білорусі на полігоні "Брестський" військовослужбовці мотострілецького з'єднання загальновійськової армії Східного військового округу РФ, але не розкрило кількість бійців та техніки.

Джерело: Міністерство оборони Російської Федерації

Деталі: Вранці 1 лютого Міноборони РФ повідомило, що військовослужбовці мотострілецького з'єднання загальновійськової армії Східного військового округу, задіяні у перевірці сил реагування "Союзної держави", завершили розгортання польового табору на полігоні "Брестський".

Як заявило російське відомство, "у польовому таборі зведені всі необхідні об'єкти для комфортного проживання військовослужбовців у польових умовах, столові та медичні пункти".

Повідомляється, що для військовослужбовців організовано триразове гаряче харчування, а в наметах підтримується "комфортна температура повітря".

Медичний підрозділ укомплектований обладнанням для профілактики та діагностики різних захворювань, створено необхідний запас медикаментозних засобів, уточнює Міноборони РФ.

У районі навчань обладнані парки бойових машин для розміщення озброєння та військової техніки з пунктами ремонту та заправки, складами паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів.

Крім того, у польовому таборі обладнані та діють об'єкти лазнево-прального та культурно-дозвільного обслуговування особового складу, місця "психологічного розвантаження" та майданчики для занять спортом, відпрацювання елементів бойової підготовки.

Міноборони РФ повідомляє, що військовослужбовці Східного військового округу та збройних сил Білорусі розпочали бойове злагодження підрозділів.

Дослівно: "Перевірка сил реагування Союзної держави пройде у два етапи.

На першому етапі до 9 лютого буде виконано передислокацію та створення у найкоротші терміни угруповань військ (сил) на території Республіки Білорусь, організація охорони та оборони важливих державних та військових об'єктів, охорона Державного кордону у повітряному просторі, перевірка готовності та здатності чергових із ППО сил та засобів виконати завдання щодо прикриття важливих об'єктів на території Республіки Білорусь.

У ході другого етапу перевірки з 10 по 20 лютого буде проведено спільне навчання "Союзна рішучість-2022", у рамках якого будуть відпрацьовані питання запобігання та відбиття зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави".

Деталі: Згідно з повідомленням Міноборони РФ, у ході навчання будуть виконуватися "заходи щодо посилення охорони Державного кордону для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, а також пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань і диверсійно-розвідувальних груп".

Уточнюється, що "практичні дії військ (сил)" відбудуться на полігонах "Домановський", "Гозький", "Обуз-Ліснівський", "Брестський" та "Осиповичський", а також на окремих ділянках білоруської місцевості. Планується задіяти аеродроми "Барановичі", "Лунинець", "Ліда" та "Мачулищі".

Дослівно Міноборони РФ: "Кількість військовослужбовців і техніки, яких залучають до навчань, що потрапляють під дію Віденського документа 2011 року, не перевищують визначені ним параметри, які підлягають повідомленню".

Нагадаємо: 31 січня нарощування Росією військ поблизу України стало предметом обговорення у Раді Безпеки ООН, на якій представниця США у Радбезі ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія до середини лютого планує збільшити свою військову присутність у Білорусі до 30 тисяч військовослужбовців.

Раніше журналісти-розслідувачі повідомляли, що російських військових перекидають із Сибіру та Далекого Сходу на захід на тривалий термін. Також повідомлялося, що в Білорусь із Росії йде військова техніка для навчань "Союзна рішучість – 2022", які розпочнуться 10 лютого.