Макрон ввечері по черзі поговорить з Путіним і Зеленським
Президент Франції Еммануель Макрон у четвер ввечері проведе телефонні переговори з президентами України та Росії.
Про це повідомляється на сайті Єлисейського палацу, пише "Європейська правда".
Згідно з інформацією, Макрон спершу розмовлятиме з Владіміром Путіним (о 18:00 за Парижем), а потім - з Володимиром Зеленським (о 19:30 за Парижем).
Крім того, в обід у Макрона запланована телефонна розмова з президентом Польщи Анджеєм Дудою.
Нагадаємо, Макрон напередодні заявив, що не виключає свого візиту в Росію, щоб обговорити "кризу навколо України".
Крім того, 26 січня стало відомо, що готується візит Макрона в Україну.
2 лютого Макрон провів розмову з президентом США Джо Байденом, після якої лідери пообіцяли координувати відповідь на військове нарощування РФ.