Макрон ввечері по черзі поговорить з Путіним і Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер ввечері проведе телефонні переговори з президентами України та Росії.

Про це повідомляється на сайті Єлисейського палацу, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією, Макрон спершу розмовлятиме з Владіміром Путіним (о 18:00 за Парижем), а потім - з Володимиром Зеленським (о 19:30 за Парижем).

Крім того, в обід у Макрона запланована телефонна розмова з президентом Польщи Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, Макрон напередодні заявив, що не виключає свого візиту в Росію, щоб обговорити "кризу навколо України".

Крім того, 26 січня стало відомо, що готується візит Макрона в Україну.

2 лютого Макрон провів розмову з президентом США Джо Байденом, після якої лідери пообіцяли координувати відповідь на військове нарощування РФ.