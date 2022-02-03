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ОАСК ухвалив рішення, яке може підірвати електронне декларування – Dejure

Четвер, 3 лютого 2022, 15:48
ОАСК ухвалив рішення, яке може підірвати електронне декларування – Dejure
Фото з facebook-сторінки суду

Активісти Dejure Foundation вважають, що рішення судді Окружного адміністративного суду міста Київ фактично дозволяє держслужбовцям, політикам та суддям не подавати електронні декларації.

Джерело: сайт юридичної організації Dejure Foundation

Дослівно: "Суддя Окружного адмінсуду Києва Руслан Арсірій дозволив своїй колезі, судді Київського адмінсуду Олександрі Брагіній подавати декларації не в електронній, а в паперовій формі. Цим рішенням НАЗК зобов’язано прийняти письмову декларацію Брагіної і вважати її такою, що належно виконала обов’язок декларування. 

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Своє рішення суддя ОАСК обґрунтував тим, що позивачка не може заповнити електронну декларацію, оскільки у неї немає електронного підпису — від нього вона відмовилася у серпні 2019-го, оскільки це суперечить її релігійним переконанням.

При цьому Олександра Брагіна — діюча суддя, яка щодня ухвалює десятки рішень та підписує їх електронним підписом. Однак, саме для декларацій використовувати електронний підпис суддя відмовляється за релігійними переконаннями".

Деталі: На думку голови організації Dejure Михайла Жернакова, це рішення перекреслює все досягнення реформи щодо запровадження електронного декларування з 2016 року.

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Крім того, активісти посилаються на частину 4 статті 35 Конституції України, що ніхто е може бути звільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань.

У самому рішенні суду немає посилання на свідчення релігійної приналежності Брагіної, тобто суд просто повірив позивачці на слово. До того ж, наголошують у Dejure, до 2019 року суддя подавала електронні декларації, і їй це не заважало.

Рішення оскаржать представники Національного агентства із запобігання корупції в апеляційному порядку.

Передісторія: 

  • У жовтні 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційними положення антикорупційного законодавства стосовно щорічного декларування чиновниками,суддями та політиками своїх статків.
  • Закон про електронні декларації народні депутати ухвалили в березні 2016 року після подій Революції гідності та для отримання безвізу з Євросоюзом. Електронні декларації може переглянути будь-який громадянин на сайті НАЗК. Раніше паперові декларації було легше приховати чи підробити.

Українська правда
Теми: ОАСКкорупціядекларації
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