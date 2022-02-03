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Київ і Анкара розширять виробництво безпілотників "Байрактар" в Україні

Четвер, 3 лютого 2022, 16:38
Київ і Анкара розширять виробництво безпілотників Байрактар в Україні
Ердоган і Зеленський. фото ОП

Україна й Туреччина під час зустрічі президентів у Києві підписали угоду, яка розширює виробництво безпілотних літальних апаратів турецької компанії "Байкар" в Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Він зазначив, що у розмові президентів приділили особливу увагу співпраці в авіаційній і оборонній промисловості, і це один з локомотивів стратегічного партнерства між країнами. 

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"Наша мета - реалізація конкретних проєктів, створення спільних підприємств, обмін досвідом, обмін технологіями.  Сьогодні укладена угода, яка суттєво розширить виробництво БПЛА компанії "Байкар" в Україні. Це нові технології. нові робочі місця і посилення обороноздатності України", - повідомив Володимир Зеленський. 

Про майбутнє рішення заздалегідь повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, передачається будівництво заводу в Україні для виробництва військових безпілотних дронів "Байрактар", які будуть обладнувати двигунами українського виробництва.

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Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління "Байрактарами" різних категорій.

Теми: Туреччина
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