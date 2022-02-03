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В Україні створять завод для виробництва "Байрактарів" з українськими двигунами – Резніков

Четвер, 3 лютого 2022, 11:31
БПЛА "байрактар". Фото: getty images

В Україні почнуть будівництво заводу для виробництва військових безпілотних дронів "Байрактар" та обладнають їх двигунами українського виробництва.

Джерело: брифінг міністра оборони Олексія Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Одним із прикладів наповнення саме цієї угоди – це буде будівництво заводу "Байрактар", який виготовляє безпілотні літальні апарати. І які будуть виготовлятися саме в Україні. І буде, відповідно, створено центр навчальний, який буде готувати наших льотчиків щодо управління безпілотними дронами "Байрактар" різних категорій".

Деталі: Таке рішення ухвалять в ході офіційної зустрічі в Києві з делегацією Туреччини, зокрема представниками виробника БПЛА.

Міністр додав, що, за рішенням турецької компанії, в наступному поколінні БПЛА "Байрактар" будуть використовувати українські двигуни виробництва "Мотор Січ". 

Резніков пояснив, що безпілотники, які будуть вироблятися в Україні, будуть використовувати як Збройні Сили України, так і Туреччини.

Після підписання міжнародної угоди в Києві 3 лютого обома сторонами, її скерують на процедуру ратифікації до Верховної Ради.

Довідково: "Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".

Останні кілька років Туреччина постачає ці дрони Україні для бойового застосування.

Передісторія: 

  • 26 жовтня 2021 року за наказом Головнокомандувача Збройних Сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар". 
  • На початку листопада начальник Генерального штабу сказав, що Україна нарощуватиме використання безпілотників "Байрактар" у зоні проведення ООС. На початку грудня в Генштабі повідомляли, що турецькі безпілотні апарати "доводять ворога до паніки".
  • Постачання до України турецьких безпілотників погодили ще взимку 2019 року, відтак вона триває понині. На початку листопада посол України в Туреччині прокоментував, що український уряд планує локалізувати виробництво "Байрактарів".

Денис Карловський, УП
Теми: байрактарЗбройні силиРезніковТуреччина
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