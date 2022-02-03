Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні створять завод для виробництва "Байрактарів" з українськими двигунами – Резніков

Четвер, 3 лютого 2022, 10:31
В Україні створять завод для виробництва Байрактарів з українськими двигунами – Резніков
БПЛА "байрактар". Фото: getty images

В Україні почнуть будівництво заводу для виробництва військових безпілотних дронів "Байрактар" та обладнають їх двигунами українського виробництва.

Джерело: брифінг міністра оборони Олексія Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Одним із прикладів наповнення саме цієї угоди – це буде будівництво заводу "Байрактар", який виготовляє безпілотні літальні апарати. І які будуть виготовлятися саме в Україні. І буде, відповідно, створено центр навчальний, який буде готувати наших льотчиків щодо управління безпілотними дронами "Байрактар" різних категорій".

Реклама:

Деталі: Таке рішення ухвалять в ході офіційної зустрічі в Києві з делегацією Туреччини, зокрема представниками виробника БПЛА.

Міністр додав, що, за рішенням турецької компанії, в наступному поколінні БПЛА "Байрактар" будуть використовувати українські двигуни виробництва "Мотор Січ". 

Резніков пояснив, що безпілотники, які будуть вироблятися в Україні, будуть використовувати як Збройні Сили України, так і Туреччини.

ВІДЕО ДНЯ

Після підписання міжнародної угоди в Києві 3 лютого обома сторонами, її скерують на процедуру ратифікації до Верховної Ради.

Довідково: "Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії "Байкар Макина".

Останні кілька років Туреччина постачає ці дрони Україні для бойового застосування.

Передісторія: 

  • 26 жовтня 2021 року за наказом Головнокомандувача Збройних Сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар". 
  • На початку листопада начальник Генерального штабу сказав, що Україна нарощуватиме використання безпілотників "Байрактар" у зоні проведення ООС. На початку грудня в Генштабі повідомляли, що турецькі безпілотні апарати "доводять ворога до паніки".
  • Постачання до України турецьких безпілотників погодили ще взимку 2019 року, відтак вона триває понині. На початку листопада посол України в Туреччині прокоментував, що український уряд планує локалізувати виробництво "Байрактарів".

Денис Карловський, УП
Теми: байрактарЗбройні силиРезніковТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
байрактар
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Туреччина видала ліцензії на виробництво в Україні дронів Bayraktar та Akinci
Компанія Baykar подарувала ЗСУ два безпілотники Bayraktar
Останні новини
07:51
фотоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: