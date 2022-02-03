Ексміністерка фінансів Яресько подолала історичне банкрутство в Пуерто-Рико

Колишня міністерка фінансів України, виконавча директорка фінансової наглядової ради Пуерто-Рико Наталі Яресько повідомила, що йде у відставку з 1 квітня після того, як допомогла країні увійти до "періоду стабільності".

Джерело: NBC News з посиланням на заяву Яресько

Деталі: Яресько йде після того, як федеральний суддя схвалив план реструктуризації, який скорочує більшу частину $70-мільярдного державного боргу.

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Завдяки цьому скороченню значно знижуються щорічні виплати.

Пряма мова Яресько: "Я залишаю Наглядову раду у період відновлення та стабільності.

Я впевнена, що шлях, який привів нас до цієї важливої ​​віхи, приведе Пуерто-Рико до подальшого зростання та процвітання".

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Нагадаємо: Варто зазначити, коли Яресько була міністром фінансів України, вона також відповідала за реструктуризацію державного боргу.

За умовами реструктуризації державного боргу України, яку провела тодішній міністр фінансів Наталя Яресько, бажаного списання на рівні 40% від основної суми боргу – не відбулось.

Уряд задовольнився показником 20% та ще й підвищеним відсотком обслуговування боргу, купоном.

Також Україна зобов'язалася випустити 20-річні папери відновлення вартості (value recovery instruments, VRI). Виплати за ними прямо залежатимуть від економічного зростання країни. Тобто, якщо економіка країни зростатиме більше, ніж на 3% на рік, Україна в 2021-2040 роках заплатить набагато більше, ніж вдалось заощадити.

Деякі економісти та інвестбанкіри розкритикували такі умови реструктуризації.

У березні 2017 року Яресько стала виконавчим директором Ради з фінансового управління і контролю Пуерто-Рико.

Її обрали серед 300 кандидатів.

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Довідково: Пуерто-Рико - острів у Карибському морі, територія, що перебуває на правах самоуправління під юрисдикцією США і має статус "неінкорпорованої організованої території" (перебуває під управлінням США, але не є їх невід'ємною частиною).

Ураган "Марія" у 2017 році зі швидкістю 240 кілометрів на годину пронісся над карибським островом Пуерто-Рико, який раніше постраждав від шторму "Ірма". Урагану було присвоєно четверту категорію з п'яти, він виявився найпотужнішим за минулі 80 років. Негода стала причиною економічної кризи в Пуерто-Рико.