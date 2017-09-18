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Тропический шторм "Мария" усилился до урагана и идет по пути "Ирмы"

Понедельник, 18 сентября 2017, 06:09

Тропический шторм "Мария", образовавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана и движется на острова Карибского бассейна, ранее пострадавшие от урагана "Ирма".

Об этом пишет DW.com.

К вечеру воскресенья, 17 сентября, "Мария" находилась в 225 километрах к северу-востоку от Барбадоса. Скорость ветра в нем достигает 130 километров в час, и он постоянно усиливается.

Правительство Пуэрто-Рико уже начало подготовку к удару стихии. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть побережья во вторник, 19 сентября.

По некоторым данным, "Мария" идет схожим маршрутом с устроившим колоссальные разрушения на карибских островах и во Флориде ураганом "Ирма", однако определить точное направление не представляется возможным.

К моменту, когда "Мария" достигнет Пуэрто-Рико, мощность урагана может достичь третьей из пяти возможных категорий.

Ураган "Ирма" - самый мощный ураган, зарегистрированный когда-либо в Атлантическом океане - в начале сентября нанес разрушительный удар по части территории США и островам Карибского бассейна.

Острова Барбуда и французская часть острова Сен-Мартен, по словам властей, превратились в груду развалин. На Барбуде разрушено 95 процентов объектов построек. Примерно такая же ситуация - во французской части Сен-Мартена. Только на этих двух островах погибли, по данным МВД Франции, восемь человек.

Во Флориде более 6 миллионов жителей вынуждены были покинуть свои дома, около 114 тысяч были размещены в центрах эвакуации. Почти четыре миллиона человек остались без электричества.

"Украинская правда" в Threads

Темы: стихийное бедствие
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