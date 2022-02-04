Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Війна" за обмінник біля СБУ в Києві: поліція оголосила підозру трьом фігурантам

П'ятниця, 4 лютого 2022, 00:38
фото: НП

Через сутички із застосуванням зброї між учасниками ГО "Український стяг" і охоронцями пункту обміну валют біля управління Служби безпеки України в Києві поліція відкрила кримінальне провадження, підозрюваним фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Пряма мова в.о. начальника поліції Києва Андрія Гарастюка: "Під час огляду місця події ми вилучили газовий балончик, гладкоствольну рушницю та набої до неї, пістолет травматичної дії, мисливські карабіни та набої до них.

За хуліганські дії біля приміщення фінансової установи 25-річного та 26-річного киянина, а також 28-річного жителя міста Черкаси затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також у рамках розпочатого кримінального провадження ми призначили відповідні експертні дослідження".

"За хуліганські дії біля приміщення банківської установи порушникам загрожує до семи років ув’язнення. Наразі досудове розслідування триває".

Що цьому передувало:

  • 25 січня в центрі Києва виникла перепалка між учасниками громадського об’єднання "Український стяг" і інкасаторами з охоронної фірми "Легіон". Члени "Українського стягу" переконані, що через цей обмінник відправляють гроші до країни-агресора Росії.
  • 2 лютого відбулися сутички із застосуванням зброї між учасниками ГО "Український стяг" і охоронцями пункту обміну валют.

Українська правда
Теми: Київкримінал
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"

Зеленський відповів Путіну на "терпи, моя красуне": Це уже перебір

фото Розкішну яхту Путіна за 87 млн євро "евакуювали" з порту Гамбурга – ЗМІ

Прописка, довідка про несудимість та техпаспорти: які послуги з’явилися в "Дії"

Ющенко звернувся до українців

Вакциновані пенсіонери отримають від держави безкоштовні смартфони – уряд

Усі новини...
Київ
30 жовтня повинні пройти вибори до районних рад Києва
На ВДНГ у Києві зносять павільйон фестивалю "Кураж" – там збудують Президентський університет
"Міністр тимчасовий, Могилянка – вічна!": студенти вийдуть на протест проти свавілля МОН
Останні новини
16:54
Макрон: Європі потрібен діалог щодо нових спільних гарантій безпеки
16:52
УЗ і Alstom підписали меморандум про взаєморозуміння
16:51
Суд обирає Кузьміних запобіжний: нардеп повернувся в Київ
16:43
На Луганщині затримали чергового "козака", який воював на стороні бойовиків
16:28
Парламент Японії ухвалив резолюцію на підтримку України – ВР
16:05
Оголосили номінантів на премію "Оскар-2022"
16:03
Макрон у Києві: Мінські угоди – єдиний шлях, що дозволить встановити мир
15:58
Зеленський відповів Лукашенку на погрози зупинити постачання енергоресурсів
15:49
Французька Alstom поставить Україні 130 локомотивів на 900 мільйонів євро – Зеленський
15:45
Ryanair зупинив продаж квитків з Харкова та Херсону
Усі новини...