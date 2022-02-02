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Вторую неделю подряд возле СБУ в Киеве с автоматами "воюют" за обменник

Среда, 2 февраля 2022, 15:12
Вторую неделю подряд возле СБУ в Киеве с автоматами воюют за обменник
Скриншот из видео

В центре Киева неподалеку от здания Службы безопасности Украины снова произошли столкновения с применением оружия между участниками ОО "Украинское знамя" и охранниками пункта обмена валют.

Источник: сообщения в Telegram-группе "Киев оперативный", источники УП в полиции Киева, комментарий полиции Киева

Детали: Собеседник УП в полиции рассказал, что к стычке снова причастны активисты ОО "Украинский стяг", которые "воюют" с охранниками обменника, расположенного по адресу Владимирская, 23.

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На месте уже работает несколько экипажей полиции. На опубликованном в сети видео снова виден мужчина с автоматом. По информации полиции 14 участников разборок доставили в полицию.

Дословно полиция Киева: "2 февраля, в полицию Киева поступило сообщение о конфликте и стрельбе возле финансового учреждения на улице Владимирской. На место немедленно прибыли спецназовцы и следственно-оперативная группа.

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Предварительно выяснено, что между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка, в результате чего два человека доставлены в больницу. Кроме того, во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия, в результате их действий пострадавших нет.

В настоящее время с доставленными общаются следователи. Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство".

Что этому предшествовало:

  • 25 января в центре Киева возникла перепалка между участниками общественного объединения "Украинское знамя" и инкассаторами из охранной фирмы "Легион". Члены "Украинского стяга" убеждены, что через этот обменник отправляют деньги в страну-агрессор Россию.

Александр Шумілін, УП
Темы: криминалКиев
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