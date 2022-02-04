Окупанти на Донбасі розмістили понад 70 танків і гаубиці у заборонених зонах – ОБСЄ
П'ятниця, 4 лютого 2022, 07:28
Російські найманці на Донбасі продовжують зберігати озброєння за межами спеціальних місць. Зокрема, йдеться про 76 танків та іншу бойову техніку.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ
Деталі: За лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння у непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей СММ зафіксувала:
18 буксируваних артилерійських установок, 10 самохідних гаубиць і 76 танків на 4 полігонах поблизу і біля житлового карталу:
- н. п. Покровка (36 км на схід від Донецька),
- н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська),
- н. п. Мирне (28 км на південний захід від Луганська),
- н п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська),
- поблизу житлового кварталу н. п. Успенка (23 км на південний захід від Луганська).
Крім того, біля Шимшинівки спостерігачі ОБСЄ виявили 14 бойових броньованих машин, біля Покровки – 16 бойових броньованих машин (не заборонених Мінськими угодами).
Нагадаємо: Спостерігачі ОБСЄ виявили на окупованій території 22 невідведених "Гради".
Українська правда