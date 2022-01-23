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Спостерігачі ОБСЄ виявили на окупованій території 22 невідведених "Гради"

Неділя, 23 січня 2022, 05:45
Фото: Радіо Свобода

Спостерігачі ОБСЄ виявили на окупованих територіях озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Зокрема, за даними Місії, 22 "Гради", розміщені з порушенням ліній відведення, були зафіксовані 21 січня поблизу н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).

Нагадаємо: Станом на 15 січня російські найманці в ОРДЛО розмістили 275 одиниць військової техніки з порушенням ліній відведення.

Як мінімум із двох бригад Східного військового округу РФ перекидають "Іскандери" у західному напрямку, при цьому під відео про пересування озброєнь є інформація, що російські ракетні комплекси прямують "в Україну".

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна
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