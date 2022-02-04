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Вперше понад 40 тисяч: в Україні 43 778 випадків Covid за добу

П'ятниця, 4 лютого 2022, 07:22
Вперше понад 40 тисяч: в Україні 43 778 випадків Covid за добу
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За добу 3 лютого в Україні зафіксували 43 778 випадків захворювання на Covid і 174 смерті від ускладнень.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього минулої доби 4 328 хворих, одужали 9 497 осіб.

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Серед 43,8 тисячі хворих – 4 381 дитина (10%) й 873 медпрацівники (2%).

Найбільше випадків захворювання підтвердили в цей четвер в Одеській (4136), Львівській (3791), Житомирській (3310) областях, у місті Київ (2869), Рівненській (2521) та Дніпропетровській (2115) областях.

Найбільше летальних випадків зареєстрували у Запорізькій області (20), в Києві (18), у Донецькій (12), Івано-Франківській та Львівській (по 10) областях. 

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За весь час пандемії в Україні коронавірус підтвердили лабораторно 4 213 675 разів, зафіксували 100 983 смерті та 3 660 351 одужання. 

В Україні вже вакциновано проти коронавірусу 15 420 207 людей: першу дозу вакцини отримали 15 420 205 людей, дві дози – 14 728 642 людини, три дози – 421 057 людей. 

Нагадаємо: МОЗ та інші фахівці прогнозували, що в лютому на хвилі штаму вірусу "Омікрон" добовий приріст хворих може сягати 60 тисяч осіб.

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміявакцинація
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