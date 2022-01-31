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Очікуємо до 60 тисяч нових ковід-хворих на добу - Радуцький

Понеділок, 31 січня 2022, 11:52
Очікуємо до 60 тисяч нових ковід-хворих на добу - Радуцький
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО. ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

Влада очікує, що цього тижня в Україні виявлятимуть до 50 або 60 тисяч нових хворих на коронавірус щодоби.

Джерело: голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький відеозв'язком на засіданні погоджувальної ради 31 січня

Пряма мова: "Хотів би підтримати перенесення графіку пленарних засідань Верховної Ради, тому що ми на цьому тижні очікуємо до 50-60 тисяч захворілих на добу".

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Деталі: За словами Радуцького, перебувати великій кількості людей в закритих приміщеннях - це провокувати погіршення епідемічної ситуації.

Нардеп "Слуги народу" також дорікнув колегам, які не розуміють необхідність носити маски (як свідчить трансляція засідання погоджувальної ради, одразу кілька представників різних фракцій та груп масок не мали).

Ідею скасування пленарних засідань вчергове розкритикували представники "Європейської солідарності", які вважають, що  в такий відповідальний час нардепи не можуть йти на перерву.

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На думку ж Радуцького, робота в комітетах не менш важлива за пленарну.

Що передувало: Напдепи проголосували за рішення внести зміни до календарного плану. Верховна Рада 1 лютого відкриє сьому сесію, але потім нардепи не будуть збиратися на пленарні засідання до 15 лютого через епідемію Covid, а будуть працювати в комітетах.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозував, що ппід час хвилі COVID-штаму Омікрон за день можуть інфікуватися 59 тисяч людей. У лютому 2022 року на COVID-19 може захворіти близько 1 мільйона українців.

Нагадаємо: За добу 30 січня в Україні зареєстрували 22 026 випадків захворювання на Covid-19 і 78 смертей від ускладнень, госпіталізували 2 322 особи.

Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019Верховна Рада
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