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Ковід в ОП: Зеленський тестувався перед зустріччю з Ердоганом

П'ятниця, 4 лютого 2022, 08:45
Ковід в ОП: Зеленський тестувався перед зустріччю з Ердоганом
Зеленський і Ердоган. фото ОП

Президент України Володимир Зеленський тестувався на коронавірус перед зустріччю з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом і отримав негативний результатю

Джерело: прессекретар глави держави Сергій Никифоров у коментарі УП

Пряма мова: "Перед міжнародними переговорами їхні учасники як з однієї, так і з іншої сторони роблять тести на COVID. Відповідно Володимир Зеленський тестувався вчора і на зустріч з Ердоганом йшов вже з негативним результатом".

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Нагадаємо:  3 лютого глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що отримав позитивний тест на Covid-19.

За даними джерел "Української правди", заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга захворів на коронавірус одразу після зустрічі радників лідерів країн Нормандського формату в Парижі, яка мала місце 26 січня. Прессекретар Єрмака Дарія Зарівна також захворіла на ковід кілька днів тому.

Українська правда
Теми: ЗеленськийкоронавірусCovid-2019
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