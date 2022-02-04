Суд заарештував представника столичного забудовника, спійманого на хабарі: застава – 2 млн

Суд арештував представника столичного забудовника, викритого на спробі дати хабар у розмірі 120 тисяч, з альтернативою застави у понад 2 мільйони гривень.

Джерело: пресцентр ВАКС

Деталі: 3 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянула клопотання детектива НАБУ щодо обрання запобіжного заходу представнику столичного забудовника у вигляді тримання під вартою.

Вказане клопотання суддя задовольнила частково – застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2 232 900 гривень.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються наступні процесуальні обов’язки: прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом; не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; носити електронний засіб контролю.

Строк дії запобіжного заходу – до 1 квітня 2022 року включно.

Що передувало: Детективи Національного антикорупційного бюро викрили представника одного зі столичних забудовників на спробі дати хабар у розмірі 120 тисяч доларів за сертифікат про готовність об’єкту.