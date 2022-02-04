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Луценко написав заяву на вступ до партії Порошенка

П'ятниця, 4 лютого 2022, 13:48
Луценко написав заяву на вступ до партії Порошенка
Юрій Луценко. фото Ельдара Сарахмана, УП

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко написав заяву на вступ до політичної партії "Європейська солідарність".

Джерело: Луценко під час виступу на з'їзді політичної партії "УДАР" Віталія Кличка у 4 лютого

Пряма мова: "Вчора прийняв рішення і воно стане, напевно, сюрпризом для присутнього тут Петра Олексійовича (Порошенка, який також присутній на заході –ред.), написав заяву (на вступ –ред.) в партію "Європейська солідарність".

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Деталі: За словами Луценка, 5,5 років він не мав партійного квитка, оскільки обіймав посаду, яка не передбачає партійності.

Українська правда
Теми: ЛуценкоЄвропейська солідарність
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