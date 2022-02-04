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Росія приховано завезла в ОРДЛО пальне, набої та військову техніку – розвідка

П'ятниця, 4 лютого 2022, 15:08
Росія приховано завезла в ОРДЛО пальне, набої та військову техніку – розвідка
ілюстративне фото російських САУ з сайту Міноборони РФ

Командування ЗС РФ в січні приховано завезло залізничним і автомобільним транспортом на окупований Донбас до 9 тисяч тонн пального, танки, БМП, САУ та безпілотники.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони у Facebook

Дослівно: "Командування ЗС РФ продовжує логістичне забезпечення оперативного угруповання російських військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

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Зокрема, у січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тис. тонн пального, декілька одиниць танків і броньованих машин, самохідних артилерійських установок, безпілотних літальних апаратів російського виробництва, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів".

Деталі: Крім того, за даними розвідки, наприкінці січня командування окупаційних військ направило до вищих органів управління ЗС РФ заявки на комплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК додатковим озброєнням, а також на постачання запасних частин (агрегатів) для відновлення (ремонту) військової техніки.

Українська правда
Теми: ОРДЛОвійнаРосія
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