Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі збили російський безпілотник, але сказали, що український – журналісти

П'ятниця, 4 лютого 2022, 16:10
У Білорусі збили російський безпілотник, але сказали, що український – журналісти
Збитий білорусами БПЛА "Орлан", який видають за український. Фото: Белта

Поблизу білорусько-українського кордону 24 січня збили російський розвідувальний дрон "Орлан", а не український, як наполягала білоруська влада.

Джерело: російське опозиційне видання The Insider

Деталі: Журналісти-розслідувачі зазначили, що на знімкові, оприлюдненому білоруськими державними медіа, чітко видно конструкцію безпілотного апарату "Орлан" російського виробництва.

Реклама:

Ці безпілотники є на озброєнні в збройних силах Білорусі, Росії, Казахстану, М’янми, Киргизстану та Узбекистану, але не в України.

Білоруські військові наполягали, що збили український БПЛА Spectator M1. Однак на опублікованому знімку на крилах збитого дрона не видно аеродинамічних кінцівок-вінглетів, які є у Spectator M1, але немає в "Орланів". До того ж, як наполягають журналісти, форма голови корпусу дуже подібна на "Орлани", але не Spectator.

Посол України в Білорусі Ігор Кізім також підтвердив журналістам, що йдеться про "Орлан", збитий білоруськими військовими, якого немає в українських Збройних силах.

ВІДЕО ДНЯ
 
БПЛА Spectator M1, який є на озброєнні в ЗСУ
Фото: Міноборони україни

Що було раніше: 3 лютого Білорусь заявила, що 24 січня кордон між Україною та Білоруссю перетнув "шпигунський безпілотник", який збили білоруси. Українські посадовці заперечили, що це був український безпілотник.

Теми: БілоруськордонЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Штати передали ДПСУ 40 позашляховиків для патрулювання важкодоступних районів
Резніков запевняє, що наступ військ з Білорусі найменш можливий
Перші військові підсилюючого контингенту США прибули до Німеччини
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
Останні новини
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: