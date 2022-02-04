У Білорусі збили російський безпілотник, але сказали, що український – журналісти

Поблизу білорусько-українського кордону 24 січня збили російський розвідувальний дрон "Орлан", а не український, як наполягала білоруська влада.

Джерело: російське опозиційне видання The Insider

Деталі: Журналісти-розслідувачі зазначили, що на знімкові, оприлюдненому білоруськими державними медіа, чітко видно конструкцію безпілотного апарату "Орлан" російського виробництва.

Ці безпілотники є на озброєнні в збройних силах Білорусі, Росії, Казахстану, М’янми, Киргизстану та Узбекистану, але не в України.

Білоруські військові наполягали, що збили український БПЛА Spectator M1. Однак на опублікованому знімку на крилах збитого дрона не видно аеродинамічних кінцівок-вінглетів, які є у Spectator M1, але немає в "Орланів". До того ж, як наполягають журналісти, форма голови корпусу дуже подібна на "Орлани", але не Spectator.

Посол України в Білорусі Ігор Кізім також підтвердив журналістам, що йдеться про "Орлан", збитий білоруськими військовими, якого немає в українських Збройних силах.

БПЛА Spectator M1, який є на озброєнні в ЗСУ Фото: Міноборони україни

Що було раніше: 3 лютого Білорусь заявила, що 24 січня кордон між Україною та Білоруссю перетнув "шпигунський безпілотник", який збили білоруси. Українські посадовці заперечили, що це був український безпілотник.