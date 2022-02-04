На Донбасі другий день поспіль немає обстрілів
П'ятниця, 4 лютого 2022, 16:22
На Донбасі в зоні проведення Операції об’єднаних сил другий день поспіль зберігається повна "тиша".
Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook
Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".
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Деталі: Вранці 4 лютого повідомлялося, що протягом всієї доби 3 лютого не було жодного обстрілу. Останні обстріли були зафіксовані 2 лютого.
Українська правда